Bakan Işıkhan, İŞKUR raporunu değerlendirdi

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuç raporları yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşme sağladık. En fazla iş gücü ihtiyacı imalat sektöründe yaşanıyor. 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik."