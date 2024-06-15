Bakan Güler'den Hakkari'de Mehmetçiğe bayram ziyareti

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK komuta kademesi ile Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle akşam yemeği yedi." ifadesi kullanıldı.