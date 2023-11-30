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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Göktaş'ın koruma polisi, trafik kazasında şehit oldu

        Bakan Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memurunun şehit olduğunu bildirdi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında trafik kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 23:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 01:34
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        Bakan Göktaş'ın koruma polisi şehit oldu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem (34), Ankara'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cadde üzerinde bulunan bir eve taziye ziyaretine bulunmaya gitti. Göktaş, ziyarette bulunduktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı. Bakan ayrıldıktan sonra Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem ve yanında bulunan bir polis memuru daha Bakan'ın arkasından gitmek için yolun karşısında bulunan otomobillerine doğru ilerledi. Bu sırada aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, polis memuru Musa Erdem'e çarptı. Erdem, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu. Karşı şeride savrulan Erdem, bu kez otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak Erdem'i çıkarttı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, polis memuru Musa Erdem'in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." ifadesini kullandı.

        Göktaş, şunları kaydetti:

        "Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Başımız sağ olsun."

        BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma ekibinde bulunan ve görevi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Polis Memuru Musa Erdem, araç çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyetimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

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