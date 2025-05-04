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        Haberler Gündem Güncel Bakan Fidan, yarın BAE'ye gidecek | Son dakika haberleri

        Bakan Fidan, yarın BAE'ye gidecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:03
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        Bakan Fidan, yarın BAE'ye gidecek
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve diğer bölgesel konular ele alınacak. Görüşmelerde, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında, sahadaki önceliğin ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir biçimde ulaştırılması olduğu vurgulanacak. Fidan ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, Türkiye'nin, Filistinlileri ana vatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durduğunu yineleyecek.

        Bakan Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in, Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılar karşısında caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurgulayacak ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini teyit edecek. Fidan, Suriye'de halkın yaşam koşullarını ağırlaştıran ve kalkınma çabalarını sekteye uğratan yaptırımların kaldırılmasının önemine de dikkati çekecek. Toplantıda Türkiye ve BAE'nin bölgede barış ile istikrarın sağlanması için atabilecekleri ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor. Bakan Fidan, BAE'yi en son 24-25 Aralık 2024'te ziyaret etmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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