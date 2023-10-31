Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler değerlendirildi.

Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile de telefon görüşmesi yaptı. İkilinin görüşmesinde, Gazze’deki insani durum ele alındı. ​​​​​​​

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir