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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü

        Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:36
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler değerlendirildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile de telefon görüşmesi yaptı. İkilinin görüşmesinde, Gazze’deki insani durum ele alındı. ​​​​​​​

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #hakan fidan
        #Faysal bin Ferhan
        #Philippe Lazzarini
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