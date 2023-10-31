Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ve UNRWA Genel Komiseri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı
Giriş: 31.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:36
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler değerlendirildi.
Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile de telefon görüşmesi yaptı. İkilinin görüşmesinde, Gazze’deki insani durum ele alındı.
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