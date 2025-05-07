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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 04:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 04:20
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        Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar'la görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

        Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

        AA'nın haberine göre; Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

        İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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