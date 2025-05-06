Hindistan Pakistan'a saldırdı

Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

REKLAM advertisement1

Pakistan güvenlik kaynakları Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın Hindistan saldırısına karşılık vermekte olduğunu duyurdu.

مکار دشمن نے پاکستان کے پانچ مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا ہے.

پاکستان بھارت کی مسلط کردہ اس جنگی عمل کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے اور بھرپور جواب دیا جا رہا ہے.

پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور پوری پاکستانی قوم کا مورال اور جذبہ بلند ہے.

پاکستانی قوم اور افواج… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 6, 2025

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Pencap eyaletinde acil durum ilân edildi.

Pakistan hava sahasını 48 saat süreyle kapattığını duyururken, Hindistan saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı ise Hindistan saldırısının terör kamplarına yönelik olmadığını, sivillerin yaşadığı alanları hedef aldığını bildirdi. BAKAN FİDAN PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı. HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi. Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu. Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı. Hindistan ordusu daha sonra yaptığı açıklamada ise, Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiğini ve top atışı yaptığını ifade etti. Açıklamada, Hindistan ordusunun uygun ve ölçülü bir şekilde yanıt verdiği aktarıldı. Pakistan again violates the Ceasefire Agreement by firing Artillery in Bhimber Gali in Poonch- Rajauri area.#IndianArmy is responding appropriately in a caliberated manner. pic.twitter.com/Bo7Cf8ISzn — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 6, 2025 Hindistan ordusunun, X hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise adaletin yerini bulduğu ifade edildi. REKLAM #PahalgamTerrorAttack



Justice is Served.



Jai Hind! pic.twitter.com/Aruatj6OfA — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 6, 2025 Saldırıyı düzenleyen Hindistan savaş uçaklarının Pakistan hava sahasından ayrıldığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı. BM'DEN ÇAĞRI BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı. Pahalgam'daki terör saldırısı Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu. Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.