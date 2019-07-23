Memur emekli maaş farkları için heyecanlı bekleyiş sürerken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan haber geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişiye, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağı belirtildi. Peki, memur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, memur emekli maaş farklarının yatacağı tarihi şu sözlerle açıkladı, " SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylık 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeye göre 2019'un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak.

TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019'un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Böylece yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.