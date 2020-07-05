Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sivas'ın tükettiği elektriğin 5 katını üretebilecek güce sahip, şanslı illerden olduğunu söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Dönmez, Sivas Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzalayarak, Vali Salih Ayhan'dan brifing aldı.
Daha sonra valilik binasındaki Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda basına kapalı düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Dönmez, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 52 hidroelektrik santralinin toplu açılışının yapılacağını belirtti.
Dönmez, bu kapsamda Niksar ilçesinde hidroelektrik santrali açılışına katılmak üzere Tokat'a gideceğini, Sivas'ı ziyaretinde de kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.
Sivas'ın sorunlarını ve meselelerini masaya yatırdıklarını anlatan Dönmez, "Sivas, enerji ve tabii kaynaklar alanında 17-18 sene öncesine gittiğimizde yıllık sadece 3 milyon lira civarında yatırım almışken, geçtiğimiz yıl bu rakam enerji ve tabii kaynaklar alanında 104 milyon lira olmuş. Toplamda da son 17-18 yılda 2 milyar 120 milyon liralık yatırım yapmışız." dedi.
Bakan Dönmez, şöyle devam etti:
"Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi. Neredeyse burada tükettiğinin 5 katını üretebilecek santral kurulu gücümüz var. İşte çok yakınımızda Kangal'da yerli kömüre dayalı, linyit kömür santralimiz var. Keza birçok hidroelektrik santralimiz var. Güneş ve rüzgar santrallerimiz var. Hem yerli hem de yenilenebilir kaynaklar açısından Sivas bu anlamda talipli, şanslı kentlerimizden birisi. Özellikle Sivas Belediyemiz enerji giderlerini azaltmak adına yenilenebilir enerjiyle alakalı birkaç projeyi de şu anda götürüyor. Biz de bakanlık olarak destekliyoruz. IPA fonlarından 1 megavatlık güneş enerji santralinin desteklenmesi kararını almıştık. Hayırlı olsun, inşallah bundan sonra Sivas Belediyesi kullanmış olduğu elektriğin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklarından üretme imkanına sahip olacak."
UlLAŞ VE YILDIZELİ'NE DOĞALGAZ MÜJDESİ
Sivas'ın 2005 yılında doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Dönmez, il merkezi, ilçe ve beldelerle 10 yerleşim biriminde 150 bin civarında abonenin doğal gaz kullandığını aktardı.
Doğal gazın çağdaş, konforlu ve temiz bir yakıt olduğuna işaret eden Dönmez, "İki ilçemiz var, inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl içerisinde Yıldızeli ve Ulaş'a da doğal gazı götürüyoruz. Diğer ilçe ve beldelerle alakalı olarak da çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle ana şebekemize uzak olan ilçelerimize taşıma yöntemiyle doğal gaz götürmek için de çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.
Bakan Dönmez, daha sonra helikopterle Tokat'a hareket etti.
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