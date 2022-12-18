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Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü Asgari Ücret Komisyonunda ortak uzlaşı beklediğini belirtti. EYT ile ilgili teknik çalışmaların ise tamamlanmak üzere olduğunu belirtti

Giriş: 18.12.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
HABERTURK.COM / DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin salı günü Asgari Ücret Komisyonunda ortak uzlaşı beklediğini belirterek "İşverenlerimizin, işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olmalı. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'TAMAMLANMAK ÜZERE'

Bakan Bilgin EYT ile ilgili olarak ise "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Kıdem tazminatının ödenmesi için kredi verilmesiyle ilgili de son gelişmeleri aktaran Bakan Bilgin "Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük" ifadelerini kullandı.

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