Bakan Bayraktar: Nükleer teknoloji yaptırımları kaldırılmalı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün sürecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68'inci Genel Konferansı'nın ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşıldı.

Bakan Bayraktar, videodaki konuşmasında, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin nükleer emniyet ve güvenliği teşvik edici çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

"NÜKLEER ENERJİ KAÇINILMAZ"

Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisine değinerek, stratejinin sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliğine öncelik verdiğini, 2053'e kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda nükleer enerjinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin gelecek 20 yılda elektrik talebinin yüzde 4 artmasının beklendiğine işaret eden Bayraktar, "Bu artan talebi karşılamak için Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan daha fazla güç üretimine öncelik verecek ve nükleer enerji, enerji çeşitliliğimize temel unsur olarak eklenecektir." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER HEDEFLERİ

Bayraktar, Türkiye’nin, nükleer kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirterek, "Uzun vadeli Ulusal Enerji Planı doğrultusunda, 2035 yılına kadar 7,2 Gigavat (GW) ve 2050 yılına kadar küçük modüler reaktörler (SMR'ler) dahil 20 Gigavat (GW) nükleer santral devreye almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin nükleer hedeflerine de değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dört reaktörüyle toplam 4,8 Gigavat (GW) kapasiteye sahip olacağını, daha sonra ikinci ve üçüncü sahaların da devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.