Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest

Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" bulunan sürücü serbest bırakıldı.

Rapora göre, otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" bulundu. Aile avukatları bu raporun ardından sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti ancak savcılık itirazı reddetti.

Habertürk'e konuşan baba Sinan Başkan, evlat yetiştirmenin kolay olmadığını vurgulayarak "Evladım hayatını kaybedeli 70 gün oluyor. MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi. Lütfen adalet istiyoruz. Bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Adaletin tecelli etmesini aile olarak istediklerini belirten Sinan Başkan, "Eğer Türk adaleti gerçekten adaleti sağlayacaksa bu tür insanların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Başka Emrelerin canı yanmasın. Benim oğlumun adı Emreydi. Üzüntümüzü ancak bunlarla dile getirebiliyoruz. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin" ifadelerini kullandı.

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Konuşmakta zorlanan anne Pınar Başkan ise "Oğlumun ölümüne sebep olan şahsın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Abla Ümmü Gülsüm Alkan ise "Bu kişi 100-150 metre sonra duruyor. Hatta lastiği patladığı için mi duruyor onu bile bilmiyorum. Ben cezası neyse çekmesini istiyorum" diye konuştu.