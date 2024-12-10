Bakan Bayraktar: Kasımda petrol üretiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler' programında konuştu.

Bakan Bayraktar, TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerikada uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Bakan Bayraktar ayrıca kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını açıkladı.