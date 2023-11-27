Bakan Bak'tan Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'a tebrik
Bakan Osman Aşkın Bak, Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz’ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol Süper Lig Ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. TÜMOSAN Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'a ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."