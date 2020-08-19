'Türkiye teknoloji üreten bir ülke konumuna geldi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke konumuna geldiğine dikkat çekti. Bakan Albayrak ''Değişim sürecini başlattık. Ekonomik tam bağımsızlığı enerjide de gerçekleştireceğiz. Ekonomimiz katma değerli üretim, istihdam ve ihracat modeliyle çok daha müreffeh Türkiye ve yarınların teminatı olacak. Bu süreçte köstek olanlar, ben onlara beton lobisi diyorum. Özellikle onların beton edebiyatı bu söylemi onları sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler.'' dedi.
Bakan Albayrak törenden önce de Twitter'dan paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada ''YE-KA sayesinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıyı kurarak enerji teknolojilerinde sürekli kendini yenileyen ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmayı hayal ediyoruz'' dedi.Karapınar GES'in devreye girmesiyle elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 25 artacağını kaydeden Dönmez ''2020 Temmuz sonu itibariyle toplam kurulu gün içindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 50.3'e çıkardık. 2002'den 2020'ye kadar devreye aldığımız toplam kapasitenin yarısı yenilenebilir kaynaklar oluşturdu'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!