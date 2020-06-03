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Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ankara'da bir araya geldi. İki saat süren toplantıda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya koyduğu Aktif Rasyosu düzenlemesi ve bu düzenlemeye 1 Haziran itibarıyla getirilen yeni kuralların bankalara ve sektöre etkisi ile kamu bankalarının duyurduğu 4 yeni kredi paketi konuşuldu.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası pazartesi günü uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye aldıklarını duyurmuştu. Paketler taşıt, konut, tatil ve sosyal destek kredilerini içeriyor.

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