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Sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı. Albayrak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.