Bakan Albayrak: Geride bıraktığımız süreç salgının Türkiye ekonomisine etkisinin çok daha az olacağını gösterd

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" dedi.

Albayrak, "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Sürecek...

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!