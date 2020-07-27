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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." açıklamasında bulundu

İşte o açıklama;

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak.