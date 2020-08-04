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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, "Cari denge yılın 2. yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek. Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu