Esra Nehir enehir@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İstihdam Kalkanı" paketiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde bugün önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve HAK-İŞ temsilcileri katıldı. HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre, 3 saat süren toplantıda, İstihdam Kalkanı paketiyle ilgili çalışma hayatının tüm tarafları dinlendi. İşçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve önerileri alınırken, yapılmak istenen çalışmayla ilgili taraflara bilgi verildi.

NORMALLEŞME TEŞVİKİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurduğu o pakete göre, normalleşme sürecinde istihdamı destekleyecek adımlar atılacak.

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek. Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşların, yeniden istihdama katılmaları sağlanacak. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle kısa çalışmaya geçen işverenlerin normal çalışma düzenine geçmesi halinde "normalleşme desteği" verilecek. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerindeki olanların kolay istihdamı sağlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİGORTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma modelle işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Türkiye’nin İstikrar Kalkanı’nı sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz" demişti. Bu kapsamda, İstihdam Kalkanı devreye alındıktan sonra, tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2022'de yürürlüğe sokulması planlanıyor.