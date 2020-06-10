Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İstihdam Kalkanı" paketiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ev sahipliğinde bugün önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve HAK-İŞ temsilcileri katıldı. HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre, 3 saat süren toplantıda, İstihdam Kalkanı paketiyle ilgili çalışma hayatının tüm tarafları dinlendi. İşçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve önerileri alınırken, yapılmak istenen çalışmayla ilgili taraflara bilgi verildi.
NORMALLEŞME TEŞVİKİ GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurduğu o pakete göre, normalleşme sürecinde istihdamı destekleyecek adımlar atılacak.
İşten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek. Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşların, yeniden istihdama katılmaları sağlanacak. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle kısa çalışmaya geçen işverenlerin normal çalışma düzenine geçmesi halinde "normalleşme desteği" verilecek. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerindeki olanların kolay istihdamı sağlanacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİGORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma modelle işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Türkiye’nin İstikrar Kalkanı’nı sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz" demişti. Bu kapsamda, İstihdam Kalkanı devreye alındıktan sonra, tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2022'de yürürlüğe sokulması planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!