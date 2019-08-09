Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak haziran ayı cari denge verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" ifadelerini kullandı.

'ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ'

Albayrak şöyle devam etti: "Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız."