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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev'in öldüğü İETT kazasında flaş tespitler! - Son dakika haberi

        Sistem uyardı, şoför yok saydı! 2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler

        İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa dalmasıyla iki kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili tutuklu sanık İETT şoförü Sefer Baldan için istenen ceza belli oldu. Savcı, 22 yıla kadar hapis cezası istediği sanığın yorgun ve dikkatsiz bir şekilde otobüsü kullandığını ve bu durumun elektronik sistem tarafından fark edilip uyarılmasına rağmen sefere devam ettiğini vurguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:19
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        • 1

          Bahçelievler'de İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüsle durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre savcı Baldan’ın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

        • 3

          Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan, Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatlarıda hazır bulundu.

        • 4

          ATK RAPORUNDA ŞOFÖR ASLİ KUSURLU

          Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, Sefer Baldan’ın asli kusurlu olduğunu, hayatını kaybeden 2 kişinin ise kusursuz olduğunu belirtti.

        • 5

          YORGUN VE DİKKATSİZ OTOBÜS KULLANDIĞINA VURGU YAPILDI

          Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı şoför Sefer Baldan’ın yorgun ve dikkatsiz bir biçimde otobüsü kullandığı, bu durumun elektronik sistem tarafından fark edilip uyarılmasına rağmen sefere devam ettiği belirtildi. Seyir halindeyken uyukladığı, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen araç kullanmaya devam etmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldığı anlatıldı.

        • 6

          ŞOFÖRÜN 22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

          Savcı mütalaasında, otobüs şoförü Sefer Baldan’ın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.

        • 7

          "BENİM SUÇUM YOKTUR"

          Mütalaaya karşı savunmasında Sefer Baldan, "Benim suçum yoktur. Dosyadaki görüntülere bakıldığında tansiyon ilacımı almadığım için uykulu halde olduğum anlaşılacaktır. Bilerek ve isteyerek kazaya sebebiyet vermedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        • 8

          DURUŞMA SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

          Mahkeme heyeti Sefer Baldan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        • 9

          İDDİANAMEDEN

          Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüsle seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtildi.

        • 10

          Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen iddianamede, Sefer Baldan’ın 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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