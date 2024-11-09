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        Haberler Gündem Güncel Bahçeli, Ankara sokaklarında tur attı | Son dakika haberleri

        Bahçeli, Ankara sokaklarında tur attı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:35 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:35
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        Bahçeli, Ankara sokaklarında tur attı
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        Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı. Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi. Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.

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