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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünün 2'nci tanıtımı yayınlandı

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Bahar'ın boşanma evresinde atacağı adımlar merak konusu olurken; "Her gün kendini kocasını mutlu etmek için parçalayan kadınlar, uyanın!" diye haykırışı ise tanıtıma damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:15
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        'Bahar'dan yeni bir tanıtım
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 14'üncü bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Bahar ve Timur cephesinde gerilimin doruklara tırmandığı tanıtım, yeni bölümünde çok heyecanlı gelişmelerin ekrana geleceğinin ilk ipuçlarını verdi.

        Nevra’nın Bahar ve Timur’un 25'inci evlilik yıl dönümleri için düzenlediği partide; Bahar’ın “Parla’yı biliyorum,” dedikten sonra konukların önünde Timur’un kafasını pastaya gömmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bennu Yıldırımlar’ın hayat verdiği avukat Ayhan’ın sözlerinden sonra Bahar’ın boşanma evresinde atacağı adımlar merak konusu olurken, “Her gün kendini kocasını mutlu etmek için parçalayan kadınlar, uyanın!” diye haykırışı ise tanıtıma damgasını vurdu.

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        MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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