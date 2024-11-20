'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 25. bölümde neler oldu? Bahar son bölüm izle
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 25. bölümüyle seyirci ile buluştu. Yeni bölümü kaçıranlar için haberimizde hem bölüm özetini hem de bölümü izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Bahar 25. bölüm kesintisiz, tek parça ve HD olarak izleyebileceğiz link...
- 1
Show TV'nin fenomen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için yeni bölüm, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde web sitesine yüklendi. İşte, Bahar 25. bölümü reklamsız, 1080p kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...
- 2
BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Efsun’un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip’in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar’ın üstündeki baskı artar.
- 3
İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip’in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.
-
- 4
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır.
- 5
Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar’ı birlikte çalışmaya zorlar.
- 6
Ameliyatta yaşanan bir durum Bahar’ı önemli bir kararın eşiğine getirir. Bahar, aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçecektir?
-
- 7
BAHAR 25. BÖLÜM İZLE
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 25. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Aşağıdaki linkten yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde bir şekilde izleyebilirsiniz.
- 8
BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN KADROSU
Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Nizam Namidar (Rıza), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da (Efsun) karakterine hayat veriyor.