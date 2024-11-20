Show TV'nin fenomen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için yeni bölüm, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde web sitesine yüklendi. İşte, Bahar 25. bölümü reklamsız, 1080p kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...