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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45'inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda Bahar, Timur, Çağla ve Tolga'nın nezarethaneye düşmesi, doğum günü partisinden sonra olayların karışacağının ilk sinyallerini veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:54
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 45''inci bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda; Bahar, Timur, Çağla ve Tolga’nın nezarethaneye düşmesi, doğum günü partisinden sonra olayların karışacağının ilk sinyallerini veriyor. Asansörde kalan Bahar’ın hastayı orada ameliyat etmek zorunda kalması, Bahar için işlerin hastanede de pek yolunda gitmediğini gösteriyor. “Bahar, hem özel hayatında hem de hastanede ters giden şeyleri yoluna koyabilecek mi?” sorusunun cevabı büyük merak konusu oluyor.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel, 'Tolga' karakterine, Esra Ruşan da 'Naz' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?

        BURÇLAR

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