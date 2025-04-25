'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'a sürpriz konuklar

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ının yeni bölümünde sürpriz isimler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Her hafta ilgiyle izlenen diziye usta ve başarılı isimler Esra Ruşan ve Murat Onuk dahil oluyor.

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Esra Ruşan, başarılı bir şef olan ve restoranıyla da adından söz ettiren Naz karakterine hayat verirken; Murat Onuk da Naz’ın babası Mehmet karakteriyle ekrana gelecek. Çok önemli bir operasyon geçirmeye hazırlanan Mehmet ve babasına çok düşkün olan Naz’ın Peran Vakıf Hastanesi ve çalışanlarıyla yollarının kesişmesi türlü çatışmayı beraberinde getirirken, ilişkilerdeki dengelerin nasıl değişeceği ise büyük merak konusu olacak.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!