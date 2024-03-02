Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        'Bahar'ın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, MF Yapım imzalı yeni dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın sabırsızlıkla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 01:01 Güncelleme: 02.03.2024 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar'dan yeni tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz Salı ekranlara gelen bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen, oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizinin yeni tanıtımı yine çok konuşuldu.

        Gündeme damgasını vuran diziden yayınlanan tanıtımda, Umay ve Parla’nın kurduğu yakın arkadaşlığın Bahar, Timur ve Rengin üçgeninde dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu. Parla’nın annesinin gizli ilişkisi hakkında bildikleri ve annesiyle “Orada bir aile var, aile!” sözleriyle yüzleşmesi; izleyicilere yeni bölümde heyecan ve gerilim dolu anlara tanık olacağının ipuçlarını verdi. Bahar’ın pırlanta bilekliğe dair bulduğu bir fatura, Timur’la karşı karşıya gelmesine yol açarken; akıllara, Rengin’le olan ilişkisini öğrenecek mi?“ sorusunu getirdi.

        REKLAM

        Neslihan Yeşilyurtun yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Bahar’ın 4'üncü bölüm tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TVde...

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa