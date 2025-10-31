Habertürk
        'Bahar'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 23:19
        "Benden gizlediğin bir şey var mı?"
        SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımı, aile içindeki perde arkası bilinmeyen olayları ve endişeyi gözler önüne seriyor.

        İşte 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 57. Bölüm 1. Fragmanı:

        Tanıtımda, Umay ve Parla'nın başına gelenler tüm aileyi derin bir endişeye sürüklüyor ancak Parla o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmak istemiyor. Umay başlarına gelenleri anlatıp ailesine sığınmak istese de Parla, yaşadıklarının sebebini açıklamaktan korkuyor ve destek bulamama korkusu her şeyi açıklamanın önünde büyük bir duvar oluyor. Bahar, kızı için endişelenirken, onların bir şeyler sakladığından şüphelenmeye başlıyor. Özellikle Umay'ın korku dolu bakışları, Bahar'ı daha da tedirgin ediyor ancak Bahar, gerçeği ortaya çıkarmakta kararlı olduğunu gösteriyor.

        Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı günü, saat 20.00'de SHOW TV'de!

