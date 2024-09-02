Bahar dizisi 2.sezon bekleniyor! Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Bahar 2.sezon için geri sayım sürerken dizinin son bölümünde Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılmıştı. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirmişti. Heyecan ve aksiyonun eksik olmadığı Bahar yeni sezon bekleniyor. Peki Bahar ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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Başrollerinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Bahar yeni sezon bekleniyor. Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı Bahar'ın yeni sezon tarihi dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Normalde diziler Eylül ayında başlıyor. İşte Bahar yeni sezon tarihi hakkında merak edilen bilgiler...
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BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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BAHAR HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?
Bahar, Güney Kore yapımı "Doctor Cha" (Dr. Cha) adlı diziden Türk izleyicileri için uyarlandı. Dijital platformlarda da yer alan bu dizi, ilk sezonuyla uluslararası alanda da ilgi çekmeyi başarmıştı. Türkiye'de de Bahar dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Bahar'ın 16. bölüm sezon finalinde; Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.
Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.
Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.