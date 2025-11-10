'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 58'inci bölümünde; Umay ve Parla’nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras’ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır.

Evren’in Naz’ı evine alması; Bahar’la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur. Oğlunu kurtaran Harun’a duyduğu minnet, Bahar’ı Harun’a yaklaştırırken Evren’in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur. Herkesin hayatındaki ilişkiler büyük bir sınavdan geçerken Umay’ın doğum gününde yaşananlar bu değişen dengeleri temelinden sarsacak, başta Bahar olmak üzere herkesin hayatında beklenmedik gelişmeleri doğuracaktır. 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 11 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!