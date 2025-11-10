Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 08:37 Güncelleme: 10.11.2025 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar'da tüm dengeler alt üst oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' dizisinin kadrosunda; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        REKLAM

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 58'inci bölümünde; Umay ve Parla’nın uğradıkları şantaj, daha kötü olaylara sebep olurken Bahar, kızları korumak ile adaleti sağlamak arasında en ağır sınavını verir. Harun ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Uras ve Seren evlilikleri ile ilgili kesin bir karar verir. Bu karardan sonra Uras’ın yaptıkları herkesi şaşırtacaktır.

        Evren’in Naz’ı evine alması; Bahar’la ilişkilerini yine bir çıkmaza sokmuştur. Oğlunu kurtaran Harun’a duyduğu minnet, Bahar’ı Harun’a yaklaştırırken Evren’in içinde ise Naz ve bebeğe karşı şüpheler oluşur. Herkesin hayatındaki ilişkiler büyük bir sınavdan geçerken Umay’ın doğum gününde yaşananlar bu değişen dengeleri temelinden sarsacak, başta Bahar olmak üzere herkesin hayatında beklenmedik gelişmeleri doğuracaktır.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 11 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        Trump'tan gümrük vergisi kararı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasında geçici uzlaşma
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Yurt genelinde hava açık 2 bölgede sağanak!
        Namağlup tek takım!
        Namağlup tek takım!
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        "Galatasaray'ı umursamıyorum"
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Türkler'e Romanya'da Çin bereketi
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Son 2 lig maçında kara tablo!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
        Fenerbahçe doludizgin!
        Fenerbahçe doludizgin!
        Lidere Kocaeli darbesi
        Lidere Kocaeli darbesi
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Habertürk Anasayfa