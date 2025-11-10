Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 58'inci bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 58'inci bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Bahar'ın ailesinin başına gelenler ve yüzleştiği sarsıcı gerçekler, tüm dengeleri yeniden belirliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 08:37 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:17
        "Sen bunu söylersen Bahar ve Evren barışabilir"
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Bahar’ın ailesinin başına gelenler ve yüzleştiği sarsıcı gerçekler, tüm dengeleri yeniden belirliyor.

        Tanıtımda, Parla ve Umay’ın yaşadığı zorlukların ardından Bahar, kızına güçlü bir dayanak olmak için Umay’ın doğum gününü neşeyle karşılıyor. Bu çalkantılı süreçte Harun’la arasındaki duygusal bağlar beklenmedik şekilde derinleşirken, Evren’in Naz’la birlikte yaşayacağını öğrenen Bahar, en büyük yıkımı yaşıyor. Evren’le arasındaki mesafe giderek artarken, Naz’ın bebeğiyle ilgili gerçeği öğrenen Harun’un omuzlarına gerçekler yük oluyor. Harun'un bu sır karşısında ne karar vereceği, yeni bölüme dair heyecanı yükseltirken Evren, gerçeklerin kıyısına çok yaklaşıyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?

