'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', ekrana damgasını vurdu

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölüm, ihanet, fedakârlık ve şok edici gelişmeleriyle ekrana damgasını vurdu.

‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 55'inci bölümü ABC1 20+ grubunda 4.93 izlenme oranı 13.51 izlenme payı, AB’de 4.21 izlenme oranı 13.85 izlenme payı, Total’de ise 3.79 izlenme oranı 11.22 izlenme payı elde ederek AB’de zirveye yerleşti. Dün akşam ekrana gelen 55'inci bölümü büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Harun, aralarında romantik bir ilişki olduğunu düşünen Çağla’ya, Maral’ın kardeşi olduğunu itiraf etti. Bu sırada Maral da bu sırrı Uras'a açtı; Harun’un onu kardeşi olarak kabul etmemesinin yarattığı derin kırgınlığı dile getirdi.

Büyük sır, iki kişinin geçmişinden çıkarak başkalarının kaderine düğüm olurken Harun, Bahar için Uras ve Maral’ın büyük hatasının kayıtlarını Çağla’ya vererek kaderin cilvesini Çağla’nın kararına bıraktı. Çağla’nın bir sonraki adımının ne olacağı seyircide büyük heyecan uyandırırken, iki kişi arasındaki bu küçük sır, artık başkalarının da dahil olmasıyla çığ gibi büyümeye başladı ve hastanede fırtınaların habercisi oldu.

'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 55'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yeni bölümde, Bahar Uras’ı şikâyetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışırken Uras, karşısında annesini değil adeta düşmanını gördü. Seren’e, Bahar’a ve hatalarında yanında olmayan herkese olan öfkesi, Uras’ı intikam oyununda bir canavara dönüştürdü. Seren, Uras’ın karakol hamlesinin karşısında sarsılmışken; Maral’ın tüm bu olaylardan sonra Uras’ın arkasında durarak karakola gelmesi herkesi şok etti.

Aziz Uras şikâyetini geri çekmedi;

Bir imzayla başlayan mutlulukları, Uras’ın atacağı bir imzayla Seren’i nezarete götürecekken; Uras imzayı atamadan üzerine gelen geçmiş anılarından kaçmaya karar verdi ve istifa etmek için hastaneye gitti. Haberi alan Bahar, her ne olursa olsun Uras’ın işini bırakmaması için hastaneye koştu. Bu sırada Naz, bu sefer acil hastası olarak hastaneye geldi.