Bahar 54.bölüm canlı yayın izle: Bahar yeni bölüm tamamı full Show TV'de izle

BAHAR 54.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımda, Aziz Uras ve Hayal arasındaki öpüşme ailede büyük bir krize neden oluyor. Bu olay karşısında, Nevra kararlı bir şekilde Aziz Uras'ın arkasında durmaya ve onu Bahar'a karşı korumaya çalışıyor. Ancak Bahar, oğlunun yaşananlar hakkında dürüst olmadığını düşünüyor. Nevra'nın, "Sonuçta Seren el kızı" sözü, Bahar'ın geçmişindeki travmatik anıları canlandırıyor. Bu durum, aile içindeki gerilimi daha da artırıyor. Aziz Uras ve Seren'in ilişkisindeki bu ayrılık, ilerleyen bölümlerde nelerin yaşanacağına dair büyük bir merak uyandırıyor.

Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle salı akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!