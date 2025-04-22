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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 43. BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Bahar 43. bölüm canlı izle ekranı! Bahar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Bahar 43. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Bahar ve Çağla, Tuğra'nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 07:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 07:35
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          Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Show TV’de ekranlara gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 43. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          BAHAR’IN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Bahar ve Çağla, Tuğra’nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur.

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          Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir.

        • 4

          Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar.

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          Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir.

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          Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir.

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          Bu sınav, Evren’i Amerika kararından vazgeçirecek midir?

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 43. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 43. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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