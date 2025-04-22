Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Show TV’de ekranlara gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 43. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki dizinin yeni bölümünde yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…