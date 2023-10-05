Sağlık tutkununun üçüncü süper besin önerisi ise "mineraller, antioksidanlar ve A, C ve E vitaminleriyle dolu" olarak tanımladığı brokoli.

Aynı zamanda demir, çinko ve magnezyum da içerir; hepsi de vücudun hastalıklara karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşır ve bu da onu "mükemmel bir bağışıklık güçlendirici" yapar.