Baş ağrınızın yeri ne anlama geliyor? İşte her tür ağrıyı tedavi etmenin en iyi yolu

Eczacı, "Okumaya ve ekranlara düzenli aralar vermek, iyi bir duruş sergilemek ve boynunuzu, kollarınızı ve sırtınızı düzenli olarak esnetmek, göz yorgunluğu baş ağrısı riskinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir" dedi.

"Bilgisayar ekranınız için parlama önleyici bir filtre de kullanabilirsiniz."