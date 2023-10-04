Baş ağrınızın yeri ne anlama geliyor? İşte her tür ağrıyı tedavi etmenin en iyi yolu
Baş ağrısı kelimenin tam anlamıyla gerçek bir acıdır. Birkaç ilaç içmek ve acının hızla ortadan kalkacağını ummak kolay olabilir, ancak bu o kadar basit değil. Bir eczacıya göre baş ağrınızın konumuna bağlı olarak farklı tedaviler vardır.
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Çok sayıda farklı baş ağrısı türü ve her birini en iyi şekilde tedavi etmenin özel yolları olduğu ortaya çıktı. Eczacı Abbas Kanani'ye göre zonklamanın yeri temel gösterge. Örneğin alnınızdaysa endişeli olabilirsiniz, ancak şakak ağrısı sizi deli ediyorsa uykusuz kalabilirsiniz. Biri ilaç ve masaj gerektirirken, soğuk paketler diğerini en aza indirmelidir.
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Abbas burada baş ağrınızın konumunun ne anlama gelebileceğini ve her baş ağrısını hafifletmenin en etkili yolunu açıklıyor.
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ALIN BÖLGESİNDEKİ AĞRILAR
Olası neden: gerginlik
En iyi tedaviler: masajlar, sıcak duş
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Çevrimiçi eczane Chemist Click'ten Abbas Kanani'ye göre alnınızdaki zonklamanın en büyük tetikleyicilerinden biri gerginlik.
"Stres, anksiyete ve depresyon sıklıkla gerilim tipi baş ağrılarını tetiklese de yorgunluk, kötü duruş ve boyundaki kas-iskelet sistemi sorunları nedeniyle de ortaya çıkabilir."
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Neyse ki bu tür ağrılar ibuprofen veya aspirin gibi reçetesiz satılan ilaçlarla kolaylıkla giderilebilir.
"Baş masajları, boynu nazikçe egzersiz yapmak, sıcak bir duş almak veya alnınıza veya boynunuza sıcak bir havlu veya el bezi koymak da yardımcı olabilir" diye ekledi.
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Olası neden: göz yorgunluğu
En iyi tedaviler: düzenli molalar, iyi duruş, kontrol olun
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Abbas, "Göz yorgunluğundan kaynaklanan baş ağrıları, gerilim baş ağrılarına benzer hissedebilir ve uzun süreli okuma veya bilgisayar kullanımı, uzun süreli konsantrasyon, stres ve kötü duruştan kaynaklanabilir." dedi.
Bu tür bir rahatsızlık yaşıyorsanız, gözlük veya kontakt lens kullanmanız gerekebileceğinden bir göz testi yaptırmalısınız, diye ekledi.
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Eczacı, "Okumaya ve ekranlara düzenli aralar vermek, iyi bir duruş sergilemek ve boynunuzu, kollarınızı ve sırtınızı düzenli olarak esnetmek, göz yorgunluğu baş ağrısı riskinizi en aza indirmenize yardımcı olabilir" dedi.
"Bilgisayar ekranınız için parlama önleyici bir filtre de kullanabilirsiniz."
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Olası neden: sinüs sorunları
En iyi tedaviler: tuzlu su solüsyonu, soğuk algınlığı ve grip ilacı
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Abbas'a göre alın ağrısının bir diğer yaygın kaynağı da genellikle enfeksiyon veya alerjik reaksiyon sonucu oluşan sinüs problemleridir.
"Bu, alın, yanaklar ve göz çevresinde ön baş ağrılarına ve hassasiyete neden olabilir" dedi.
"İnsanlarda sıklıkla soğuk algınlığı veya gribin ardından sinüzit görülür ve genellikle tedavi olmaksızın düzelir. Ancak burun deliklerini temizlemek için tuzlu su solüsyonu kullanarak veya bir kase sıcak sudan buharı soluyarak ilgili tıkanıklığı giderebilirsiniz. Doktor, bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa antibiyotik, alerjiden kaynaklanıyorsa ilaç verebilir."
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ŞAKAKLAR
Olası neden: stres
En iyi tedaviler: rahatlama teknikleri
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Stres, vücudumuzun baskıya veya tehdit altında hissetmeye verdiği tepkidir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bununla birlikte ıstırap verici baş ağrıları da gelebilir.
Bunlar genellikle şakaklarda meydana gelir ve genellikle zonklayan bir ağrı, hassasiyet veya donuk bir ağrı gibi hissedilir.
Eczacıya göre egzersiz, yoga ve masaj gibi rahatlamanıza yardımcı olacak aktiviteler aynı zamanda stresi hafifletmeye ve baş ağrılarını azaltmaya da yardımcı olabilir.
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Olası neden: uyku eksikliği
En iyi tedaviler: rutininizi değiştirmek, yastığınızı değiştirmek, soğuk paketler
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Yorgunluk aynı zamanda tapınaklarda da kendini gösterebilir ve hayatı oldukça perişan hale getirebilir.
Neyse ki, uyku alışkanlıklarınızda her gün aynı saatte kalkıp yatmaya çalışmak, şekerlemelerden kaçınmak ve kafein alımınızı sınırlamak gibi bazı basit ayarlamalar, uykunuzda ve enerji seviyelerinizde gerçek bir fark yaratabilir.
Abbas, "Ayrıca boyun ağrınız ve baş ağrınız varsa alçak, sert bir yastık ve sıcak veya soğuk paketler kullanmayı deneyin" diye ekledi.
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Olası neden: çok fazla kafein
En iyi tedaviler: azaltın
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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre yetişkinlerin her gün 400 mg'dan fazla kafein tüketmemesi gerekiyor.
Bir kutu kolada yaklaşık 40 mg, bir fincan siyah çayda 50 mg, bir espressoda 80 mg ve büyük bir konserve enerji içeceğinde 160 mg bulunur.
Bazı insanlar diğerlerinden daha hassastır, ancak önerilen toleransa yakın veya daha fazla geri adım atıyorsanız ve baş ağrısı yaşıyorsanız, azaltmayı düşünebilirsiniz.
Ancak bunu yavaşça yapın çünkü hızlı çekilme baş ağrınızı daha da kötüleştirebilir.
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BAŞIN ARKASI
Olası neden: gerginlik
En iyi tedaviler: soğuk paketler, huzur ve sessizlik, fizik tedavi
Alnın yanı sıra başın arkasına doğru da gerginlik hissedilebilir.
Abbas, "Esnek soğuk paketler veya maskeler kullanmak, sessiz, karanlık bir odada kalmak ve gerektiğinde uyumak semptomları azaltabilir" dedi.
"Bazı insanlar akupunkturun, boyun egzersizlerinin veya fizik tedavinin de başın arkasındaki baş ağrılarına yardımcı olduğunu düşünüyor."
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SAĞ TARAF
Olası neden: migren
En iyi tedaviler: oksijen tedavisi, Botoks
Abbas, migren hastalarının sıklıkla başlarının sağ tarafında ağrı yaşadıklarını söyledi.
Tek bir neden yok, ancak NHS bazı kişilerin adet görmeye başlamanın, endişe duymanın ve öğün atlamanın semptomları tetiklediğini söylüyor.
Şiddetine bağlı olarak farklı tedaviler sunulmaktadır.
Uzman, "Reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve oksijen tedavisi, sağ taraftaki baş ağrılarında rahatlama sağlayabilir" dedi.
"Migrenin tedavisi yok, ancak birçok hasta ibuprofen tabletlerinin semptomlarını etkili bir şekilde hafiflettiğini düşünüyor.
"Ayrıca Botoks gibi önleyici tedaviler de var."
Abbas, başın sağ tarafındaki ağrının aynı zamanda travma, anevrizma, tümörler ve felç gibi altta yatan daha ciddi durumların da göstergesi olabileceğini, bu nedenle devam ederse doktora görünmenin önemli olduğunu vurguladı.
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GÖZLERİN ARKASINDA
Olası neden: küme
En iyi tedaviler: reçeteli ilaçlar, oksijen terapisi
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Abbas, "Küme baş ağrısının ana semptomu, genellikle başın bir tarafında ve göz çevresinde keskin, yanıcı veya delici bir ağrıdır" dedi.
"Genellikle yılın aynı zamanında veya günün belirli saatlerinde meydana geliyorlar ve hiçbir uyarı vermeden hızla başlayıp duruyorlar."
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Bunlara neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor, ancak NHS sigara içmenin, alkol almanın, egzersiz yapmanın, parfümün ve boya, oje veya petrol kokusunun tetikleyici olabileceğini söylüyor.
Bu tip baş ağrısı reçeteyle satılan ilaçlarla tedavi edilebilir.
Kafadaki kan damarlarını daraltarak ağrı sinyallerinin beyne gönderilmesini engelleyerek çalışır.
Abbas, "Bir maske aracılığıyla solunan oksijen veya enseye hafif elektrik darbeleri veren bir cihaz kullanılarak verilen oksijen de yardımcı olabilir" diye ekledi.
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