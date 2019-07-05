Ani kilo kaybı, iştahsızlık ve karın ağrısı şikayetlerini sıkça yaşıyorsanız doktora görünmenizde fayda var. Çünkü bağırsak parazitiniz olabilir. Peki bağırsak parazitleri nedir? Belirtileri nelerdir? Bağırsak parazitlerinin tedavisi nasıl yapılır? Bağırsak parazitleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

BAĞIRSAK PARAZİTİ NEDİR?

Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen tekrarlayabilen bir hastalıktır.

BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN NEDENLERİ

Bağırsak solucanları ile enfekte olmanın bir yolu, bir inek, domuz veya balık gibi enfekte bir hayvanın az pişmiş etinden yemektir. Bağırsak solucanı enfeksiyonuna yol açan diğer olası nedenler şunlardır:

Kirlenmiş su tüketimi

Kirlenmiş toprak tüketimi

Kontamine dışkı ile temas

Kötü temizlik

Kötü hijyen

Yuvarlak kurtlar genellikle kirlenmiş toprak ve dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Kontamine olan maddeyi tükettikten sonra, parazit bağırsağınıza gider. Sonra bağırsakta çoğalırlar ve büyürler. Bir kez ürettikleri ve miktar ve boyutta büyüdükçe, belirtiler ortaya çıkabilir.

Bazı insanlar herhangi bir semptom yaşamaksızın yıllarca bağırsak solucanlarına sahip olabilirler.

BAĞIRSAK PARAZİTİNİN BELİRTİLERİ

Geceleri anüste kaşıntı,

Kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik,

Beslenme bozukluğu,

Kusma ve ishal,

Karın ağrısı,

Uyurken ağızdan salya gelmesi,

Gaz / şişkinlik,

Yorgunluk,

BAĞIRSAK KURTLARI NASIL BULAŞIR?

Enfektif veya larva gelişmiş yumurtaların ağız yolu ile alınması

Larva içeren enfekte etlerin yenilmesi

Larvaların deriden girmesi (çengelli kurtlar)

İnsektler tarafından ısırılma

PARAZİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kıl kurdu

Kamçı kurdu

Yuvarlak solucanlar

Tenya

Amip

Giardia

Çengelli kurtlar

BAĞIRSAK PARAZİTİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER