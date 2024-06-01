Bağdat Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Anıl Bora İnan atandı
Giriş: 01.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:22
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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