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        Haberler Dünya Bağdat Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı | Dış Haberler

        Bağdat Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Irak Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Anıl Bora İnan atandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 01:22
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        Bağdat Büyükelçiliği'ne atama
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        Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        #Irak
        #türkiye
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