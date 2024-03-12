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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da ölen Songül Kurt'u poşete saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı - Son dakika haberleri

        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!

        İstanbul Bağcılar'da, başına aldığı darbe sonucu ölen 48 yaşındaki Songül Kurt'u poşetlere saran 60 yaşındaki Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde bulunan ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:14
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        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Bağcılar'daki Yeni Mahalle'de, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Ensar Avuç (60), 3 ay önce Songül Kurt (48) ile tanıştı.

        BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

        CESEDİ POŞETLERE SARIP BİR ODADA SAKLADI

        Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

        POLİSE GİDİP İHBARDA BULUNDU

        Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.

        CESET ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

        Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

        "KOMŞULAR CESETTEN KOKU GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

        Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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