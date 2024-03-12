REKLAM advertisement1

İstanbul'da kan donduran olay, Bağcılar'daki Yeni Mahalle'de, 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Ensar Avuç (60), 3 ay önce Songül Kurt (48) ile tanıştı.

BAŞINA ALDIĞI DARBELERLE ÖLDÜ DHA'da yer alan habere göre Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

CESEDİ POŞETLERE SARIP BİR ODADA SAKLADI Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

POLİSE GİDİP İHBARDA BULUNDU Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.

CESET ADLİ TIPA KALDIRILDI Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi. "KOMŞULAR CESETTEN KOKU GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ" Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.