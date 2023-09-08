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        Haberler Gündem İstanbul Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıklarının depolandığı alanda yangın - Güncel haberler

        Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıklarının depolandığı alanda yangın

        Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıklarının toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 00:58 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:59
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        Bağcılar'da çıkan yangın söndürüldü
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi.

        Tekstil ve ahşap geri dönüşüm atıklarının depolandığı alandan çıkan alevleri fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Ölü ve yaralının olmadığı yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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