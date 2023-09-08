Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıklarının depolandığı alanda yangın - Güncel haberler

Bağcılar'da tekstil ve ahşap atıklarının depolandığı alanda yangın - Güncel haberler

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Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekstil ve ahşap geri dönüşüm atıklarının depolandığı alandan çıkan alevleri fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.