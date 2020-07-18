Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.