Cinayette perde aralandı! Kan davası!

İHA

İstanbul Bağcılar'da, dün akşam saatlerinde, Göztepe Mahallesi’nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde yürüyen ve “kasten yaralama” ile “tehdit” suçlarından emniyete kaydı bulunan 41 yaşındaki Hüseyin Demir, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırt kısmına 2, göğsüne de 2 adet kurşun isabet eden Demir ağır yaralandı.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habare göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Demir'i hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAĞCILAR POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda işyerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini kısa sürede belirleyerek kimliğini tespit etti.

Vakit kaybetmeden harekete geçen Bağcılar polisi, suç kaydı bulunmayan 20 yaşındaki Serkan Y.’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

OĞLU, ZANLININ KUZENİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Gözaltına alınan zanlı, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek sorgulandı. Serkan Y.'nin, Hüseyin Demir’in oğlu Zekeriya Demir’in geçtiğimiz sene Sultangazi’de kuzeni 17 yaşındaki Y.Y.’yi bıçakla öldürdüğünü söylediği ve cinayeti bu nedenle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Serkan Y. “kasten adam öldürmek” suçundan adli işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi.