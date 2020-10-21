O görüntüler tepki çekmişti! İşte istenen ceza

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Osman Koçyiğit'in 19 Mart 2020 tarihinde İhsan Öztürk'ü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek Öztürk'ün kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtildi. Sanığın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatıldı.

Videonun İhsan Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, sanık Osman Koçyiğit'in "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık Koçyiğit, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden 21. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Şüpheli O.K. kolonyayı yaşlı vatandaşın kafasına zorla sıkmadığını söyleyerek “O arkadaşım benim. Onu tanıyorum o da beni çok iyi tanıyor. 8 tane dil bilen insan nasıl şizofren hastası olabilir. Pişmanım hiç kimse bu durumda olmak istemez” demişti.

HÜKÜMETTEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında "Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcılarmış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.