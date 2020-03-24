24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Evde kalması çağrısı yapılan 65 yaş üstü bir vatandaşa, kendisini polis olarak tanıtarak evine dönmesini gerektiğini söyleyen ve bunu sosyal medyada paylaşan bir kişiye tepkiler çığ gibi büyüyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun tepki gören videoda, 65 yaşının üstünde olduğu ve koronavirüse karşı risk grubunda yer alan bir kişiye evine dönmesi gerektiğini, "şimdilik işlem yapmadıklarını" söylemesi tepki çekti. Vatandaşın korku dolu gözlerle uzaklaşması da yürek burktu.
SOYLU'DAN TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan videoya tepki gösterirken, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
KENDİSİNİ SAVUNDU
M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı, gelen tepkiler üzerine yayınladığı bir videoda kendisini savundu. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.
— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 24, 2020
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