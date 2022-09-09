Mevsim geçişleri, soğuk havalar çoğunlukla bademcik şişmesi için tehlikeli dönemler olsa da yaz aylarında bile hastalık ortaya çıkabilir. Çünkü hastalığın bakteri ve mikrop kökenli olduğu düşünülmektedir. Hastalığa neden olan bakteri ve mikropların bademciklere ulaşmasıyla bademcik şişerek bu duruma tepki gösterir. Bir bakıma bu bir savunma mekanizmasıdır ve bademciğin şişmesi vücudun diğer organlarına bakterilerin ulaşmasını engellemektedir. Boğazda yanma, ağrı ve yutkunma zorluğu bademcik şişmesinin en belirgin semptomlarıdır. Bunlar hissedildiğinde vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşmek gerekmektedir. Çünkü bademciklerin şişmesine neden olan temel sorun ancak doktorlar tarafından bulunabilmektedir. Nedeni belli olduktan sonra bademcik şişmesinin tedavi edilmesi kolaydır. Bazen hastalık ilerlemez ve böyle durumlarda evde alınabilecek önlemlerle de hastalık iyileşebilir. Özellikle geceleri ortaya çıkan bademcik şişmesi kişiyi rahatsız eder. Ilık tüketilen bitki çayları ve çorbalarla da evde geçirebileceğiniz bademcik şişmesini kronik hale gelmeden önlemeniz çok önemlidir. Bu içeriğimizde bademcik şişmesi neden olur, nasıl geçer? Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte bademcik şişmesi hakkında merak edilenler…

Bademcik Şişmesi Neden Olur?

Bademcik şişmesi rahatsız edici bir durumdur ve önlenmezse kronik hale gelebilir. Peki bademcik şişmesi neden olur? Öncelikle bademcik şişmesinin bir hastalıktan öte belirti olarak görmek gerekmektedir. Çünkü aslında bademcik şişmesi bir enfeksiyonun ya da bakterinin sonucu olarak ortaya çıkar. Aslında bademcik şişerek bir tepki gösterir ve vücudun kalanının hastalanmasını önler. Tıpta bademcik iltihabının nedeni olarak “tonsilit” görülmektedir. Genellikle bademciğe ağız ya da burun yoluyla ulaşan mikroplar bademciklerin şişmesine neden olurlar.

Bademcik Şişmesi Nasıl Geçer?

Bademcik şişmesi her yaştan kişide görülebilen bir hastalıktır. Ancak genellikle bebek ve çocuklarda ortaya çıkar. Peki bademcik şişmesi nasıl geçer? Öncelikle bölgenin temizlenmesi için gargaralardan destek alınabilir. Tuzlu su da doğal gargaradır ve kullanılabilir. Diğer yandan ılık ballı ve limonlu bitki çayları da bademcikleri rahatlatacaktır. Bazı kişiler dondurma ya da buzlu suyun da bademcik şişmesine iyi geldiğini söylerler. Bunların ötesinde bademcik şişmesi ilerlediğinde ve doğru bir şekilde tedavi edilmediğinde kronik hale gelebileceği için vakit kaybetmeden doktora görünmekte fayda vardır. Medikal ilaçlar, gargaralar, ağız spreyleri ve gerektiğinde antibiyotikler sayesinde bademcik şişmesi kolaylıkla geçecektir.

Bademcik Şişmesine Ne İyi Gelir?

Bademcik şişmesi özellikle küçük çocuklarda yaşandığında aileleri korkutan bir durumdur. Bu yüzden hepsi bademcik şişmesine ne iyi gelir? Diye sorgularla. Öncelikle bölgenin steril kalmasının sağlanması için düzenli gargara yapılması gerekir. Ayrıca ağız spreyleri de rahatlatıcıdır. Ilık çorba, bal-limon ve karabiber karışımı gibi bitkisel ve doğal yollarda mutlaka faydalı olacaktır. Ancak yine de önlem amaçlı bir doktorla görüşmek de fayda vardır. Böylece bademcik şişmesinin asıl nedeni ortaya çıkar ve tekrarlaması önlenir.

Bademcik Şişmesi Kaç Gün Sürer?

Pek çok kişi bademcik şişmesi kaç gün sürer? Diye merak eder. Öncelikle bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Ancak tedavi edilmezse ya da bir çözüm bulunmazsa 15 ya da 20 gün devam edebilen bademcik şişmesi doğru tedavi yöntemiyle 1 hafta ya da 10 gün içinde geçebilir.

Bademcik Şişmesi Bulaşıcı mı?

Bademcik iltihabı bulaşıcı mı sorusu önlem amaçlı devamlı sorulmaktadır. Hastalığa dışarıdan gelen virüs ve bakteriler neden olduğundan bademcik şişmesi bulaşıcıdır. Eller, ağız ve burun yoluyla havada bulunan damlacıklar hastalığın bulaşmasın yol açar.