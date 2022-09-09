Ani Bel Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Ani Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bel ağrısının nedenleri kişiye bağlı olarak değişebilmektedir. Çok sık karşılaşılan bir ağrı türü olan bel ağrısı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazen asıl rahatsızlık belden bile kaynaklanmayabilir. Bunun için kişinin vücudunu doğru tanıması ve dinlemesi gerekir. Bel ağrısı çoğunlukla ağır kaldırmak, bel fıtığı, ağır işler yapmak, ters hareket yapıp bel zedelemek, hamilelik, kadınlarda regl dönemi, yanlış egzersiz, hareketsiz yaşam, fazla kilo gibi nedenlerle görülebilir. Omurganın temelini oluşturan belin ağrısı gündelik yaşamı olumsuz etkiler. Dolayısıyla herkes bel ağrısının hemen son bulmasını ister. Sonuç olarak ani bir şekilde ortaya çıkan bel ağrısının asıl nedenini bulup hemen gidermek genel vücut sağlığı açısında da çok önemlidir.

Ani Bel Ağrısı Neden Olur?

Bel ağrısı bazen aniden ortaya çıkabilir. Ancak aslında bu genellikle bir birikimin sonucudur. Bazen de bel ağrısı tamamen ani bir durum sonucunda görülür. Peki ani bel ağrısı neden olur. Düzenli olarak sigara içen kişilerde zaman içinde bel ağrısı oluşabilir. Fazla kilo, hamilelik, ağırlığın dengesiz bir şekilde kaldırılması, egzersiz yaparken yanlış hareket yapmak, fazla egzersiz sonucu bel kaslarında oluşan kulunç/spazm, sedanter yaşam tarzına bağlı olarak bel kaslarındaki güçsüzlük, iskelet duruşunun bozuk olması, çok fazla ayakta kalma ve oturmak ani bel ağrısına neden olan unsurlar arasında öne çıkanlardır.

Ani Bel Ağrısına Ne İyi Gelir?

Eğer kronik bir bel sorununuz yoksa ve bel ağrısı aniden ortaya çıktıysa bunun için yapabileceğiniz çeşitli şeyler vardır. Ani bel ağrısına ne iyi gelir? Sorusunun yanıtı öncelikle bel ağrısına neden olabilecek hareketlerden ve ağırlıktan uzak durulmasıdır. Bunun yanı sıra ani bel ağrısı gebelik gibi nedenlerle ortaya çıkmışsa bunun için pilates, yoga, yüzme gibi beli rahatlatacak ve esnetecek hareketler yapılabilir. Gerektiğinde bel kısmına at kestanesi kremi gibi doğal ağrı kesici jeller sürülerek de ağrı kesilebilir.

Ani Bel Ağrısı Nasıl Geçer?

Aniden başlayan bel ağrısı gündelik yaşamı olumsuz etkiler. Bu nedenle ani bel ağrısı nasıl geçer? Diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ani bel ağrısı için beli esneterek rahatlatacak hareketler yapılabilir. Diğer yandan doğal ağrı kesici krem ve yağlarla bel kısmına masaj yapmak da beli rahatlatır. Öncelikle bel ağrısının asıl nedeninin bulunması gerekmektedir. Buna bağlı olarak tedavi olmak daha uygundur.

Kadınlarda Ani Bel Ağrısı Hamilelik Belirtisi mi?

Pek çok kişi kadınlarda ani bel ağrısı hamilelik belirtisi mi? diye merak eder. Ani bel ağrısı hamilelik belirtisi olabileceği gibi bazen kadınların regl döneminde de bel ağrısı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hamilelikten emin olmak için mutlaka gebelik testi yapılması gerekir.

Ani Bel Ağrısı Koronavirüs Belirtisi mi?

Ani bel ağrısı koronavirüs belirtisi mi? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Bu temel bir belirti değildir. Ancak koronavirüsün temel belirtisi olan sırt ağrısı bazen bele vurabilir.

Ani Bel Ağrısı Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Ani bel ağrısı hangi hastalıklara yol açar? Sorusunun en belirgin yanıtı bel fıtığıdır.