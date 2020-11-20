Halit Ergenç, Aslı Enver, Onur Saylak, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Babil dizi bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan'ın hikayesini anlatan Babil'in neden biteceği merak konusu oldu. Sevilen dizi Babil neden final yapıyor? Babil final bölümünde neler olacak?
BABİL NEDEN FİNAL YAPIYOR?
İlk bölümü 17 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan Babil dizisi bu yıl 2. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyordu. Star TV'de her Cuma saat 20.00'de ekrana gelen Babil 20. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Babil dizisinin neden bittiği final konusu. Bu akşam ekrana veda edecek olan dizinin final yapmasının sebebi olarak ilk sezon reytinglerini yakalayamaması gösteriliyor. Kanal ya da dizi ekibinden bu iddiayla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
BABİL FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?
İrfan, Deniz’le arasındaki tüm engelleri kaldırdığını düşünürken, Egemen’in hesap sormaya gelmesi ile planları suya düşüyor. Ayşe, Süleyman ve Egemen’i her yerde ararken, İlay temiz bir sayfa açmak için, kalan hesaplarını kapatıyor. Eda, Deniz’in mutluluğu için çırpınmaya devam ederken, Süleyman, kaybettiklerinin intikamını en acı veren yoldan almak için İrfan’ı çıkışı olmayan bir tünele sokuyor.
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