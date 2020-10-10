Babil dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı Star TV ekranlarına geliyor. Dost düşman değişiyor! Parmaklıklar ardında öğrendiği gerçek İrfan'ı darmadağın ederken, Egemen Eda'nın hışmına uğruyor.

BABİL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BAİBİL 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan adaleti sağlamak için taktik değiştirirken, Deniz’in geleceği, Eda’yı Egemen’le bir hayat düşünmeye zorluyor. Süleyman ve İlay’ın düğününün Kudret’in gövde gösterisiyle kesilmesi tansiyonu yükseltirken, Ayşe’nin İrfan’la ilişkisi biraz daha derinleşiyor.